Однокурсник Сырского рассказал об учебе с будущим главкомом в военном училище

Однокурсник нового главкома ВСУ Александра Сырского Андрей Валиков рассказал, что после окончания обучения в военном вузе они вместе маршировали по Красной площади. Его слова передает газета «Известия».

Он заявил, что выпускники Московского высшего общевойскового командного училища, среди которых был и Сырский, прошли маршем мимо Мавзолея Владимира Ленина.

«Так что в одном строю, все были офицерами, лейтенантами, молодыми, красивыми, а дальше судьба раскидала всех», — сказал Валиков.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим ВСУ. В своем сообщении Зеленский заявил, что к руководству приступает новая управленческая команда. Он подчеркнул, что хочет, чтобы видение боевых действий было единым как у украинских военных в Авдеевке или в Работино, так и в генеральном штабе или ставке верховного главнокомандующего.

11 февраля отец Александра Сырского Станислав признался, что ничего не испытывает по поводу назначения сына.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ заявил, что бойцы ВСУ могут отказаться выполнять приказы Сырского.