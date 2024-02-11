Ночной налет беспилотников «Герань» на Украину назвали одним из самых массовых

Произошедшая в ночь на 11 февраля атака на Украину беспилотниками типа «Герань» стала одной из самых массовых за последнее время. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале.

«По данным из украинских пабликов, сегодня ночью на Украину совершен один из самых массовых налетов «Гераней» за последнее время. Основной целью дронов стали южные области Украины и Киев», — написал он.

Военкор написал, что всего при ночном налете было использовано 45 беспилотников типа «Герань».

Тем временем российские средства ПВО продолжают сбивать украинские беспилотники. 10 февраля были сбиты три БПЛА над Брянской областью. Отмечается, что ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.

До этого начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщал, что за сутки на Донецком направлении средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки сил «Юг» сбили 29 украинских беспилотников.

Ранее системы ПВО уничтожили 19 дронов над российскими регионами.