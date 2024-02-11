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ВСУ потеряли до 50 военнослужащих на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 солдат и гаубицу Д-30 на Херсонском направлении

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Reuters

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении, потери противника достигли 50 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны во время брифинга.

«Подразделения российской группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Работино Запорожской области, Тягинка, Ивановка, Львово, Берислав и Михайловка Херсонской области», — сообщили в военном ведомстве.

Сообщается, что противник потерял до 50 военнослужащих. Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились девяти автомобилей, гаубицы М777 производства США, а также орудия Д-20 и гаубицы Д-30.

В военном ведомстве также сообщили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежавших Вооруженным силам Украины.

Накануне в Минобороны озвучили недельные потери ВСУ на Херсонском направлении. Украинские войска лишились 290 военных в период с 27 января по 3 февраля.

Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль Табаевки.

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