Тульские десантники установили российский флаг в центре недавно взятого под контроль российских войск поселка Веселое. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет корреспондент агентства, российский триколор был установлен у мемориала участникам Великой Отечественной войны. Таким образом российские военные посвятили это действие дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом.

«Испытываю чувство гордости, конечно, у меня воевал дед, теперь воюю я, воюю за деда и за свою семью, за свою любимую супругу. У меня двое сыновей, и я не хочу, чтобы они жили в таком мире, который предлагают наши «партнеры», — рассказал РИА Новости один из бойцов Вооруженных сил РФ.

18 января Минобороны России сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое.

29 января стало известно, что ВС РФ взяли под контроль село Табаевка в Харьковской области.

10 февраля сообщалось, что российские военные на востоке Харьковской области нанесли удар по месту, где украинские офицеры отмечали назначение Александра Сырского на пост главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в США признали способность России взять под контроль Одессу.