Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о бессмысленности смены главкома ВСУ

Соскин: ВСУ не смогут победить даже после смены военного руководства

close
100%
Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут победить даже после смены руководства. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

По его мнению, возможности победить реально нет. Он считает, что официальному Киеву необходимо как можно скорее начать мирные переговоры, так как всякий позитив на передовой отсутствует.

До этого стало известно, что сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко намерены добиваться признания власти Владимира Зеленского нелегитимной.

Ранее Порошенко рассказал, что поддерживает инициативу Владимира Зеленского о перезагрузке власти, но предложил ему провести чистку в своей команде.

7 февраля на Украине решением Верховной рады была отправлена в отставку министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

В этот же день Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование по делу о государственной измене, возбужденному в отношении Порошенко.

Ранее Зеленский потребовал от Рады принять закон о запрете УПЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами