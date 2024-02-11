Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут победить даже после смены руководства. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

По его мнению, возможности победить реально нет. Он считает, что официальному Киеву необходимо как можно скорее начать мирные переговоры, так как всякий позитив на передовой отсутствует.

До этого стало известно, что сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко намерены добиваться признания власти Владимира Зеленского нелегитимной.

Ранее Порошенко рассказал, что поддерживает инициативу Владимира Зеленского о перезагрузке власти, но предложил ему провести чистку в своей команде.

7 февраля на Украине решением Верховной рады была отправлена в отставку министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

В этот же день Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование по делу о государственной измене, возбужденному в отношении Порошенко.

Ранее Зеленский потребовал от Рады принять закон о запрете УПЦ.