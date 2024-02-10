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Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ Сырского

Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ Александра Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителей нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.
Посты заняли Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко, сообщил глава государства в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Сухаревский будет координировать работу беспилотных систем и развитие применения дронов, а Лебеденко отвечать за инновации, «технологический компонент армии и боевых систем».

Также президент перечислил заместителей нового главы Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Ими стали генералы Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый.

Украинский президент отметил, что Горбатюк будет отвечать за оперативную работу штабов, планирование и управление, Шевченко — за логистику, а Драпатый возьмет на себя подготовку украинских военных.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего армией страны и назначил на эту должность Александра Сырского. Руководитель ведомства пообещал беречь жизни украинских военных.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Сырского «бахмутским мясником».

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