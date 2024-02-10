Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителей нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Посты заняли Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко, сообщил глава государства в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Сухаревский будет координировать работу беспилотных систем и развитие применения дронов, а Лебеденко отвечать за инновации, «технологический компонент армии и боевых систем».

Также президент перечислил заместителей нового главы Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Ими стали генералы Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый.

Украинский президент отметил, что Горбатюк будет отвечать за оперативную работу штабов, планирование и управление, Шевченко — за логистику, а Драпатый возьмет на себя подготовку украинских военных.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего армией страны и назначил на эту должность Александра Сырского. Руководитель ведомства пообещал беречь жизни украинских военных.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Сырского «бахмутским мясником».