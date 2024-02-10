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Итальянский генерал отметил, что приказы Зеленского и военных могут не совпадать

Генерал Ди Грация: приказы Зеленского и военных для ВСУ могут различаться

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Gleb Garanich/Reuters

Военнослужащие ВСУ осознают, что приказы военного руководства Украины и президента страны Владимира Зеленского могут не совпадать. Такое мнение выразил итальянский генерал-лейтенант в отставке Бьяджо Ди Грация, сообщает Il Fatto Quotidiano.

«В украинской армии начинают замечать, что некоторые приказы президента отличаются от приказов военных», — заявил Ди Грация.

По мнению генерала, разногласия между военным и политическим руководством страны начались после сражения за Артемовск (украинское название — Бахмут), где ВСУ потерпели поражение и понесли большие потери в живой силе.

Ди Грация полагает, что многие украинцы сомневаются в способности Зеленского принести стране мир.

10 февраля Зеленский изменил состав ставки Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В тот же день в Киеве рассказали, что означают кадровые перестановки в ВСУ.

Ранее Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ.

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