Армия США закрыла программу создания «вертолета будущего» после анализа боев на Украине

Армия США закрывает многомиллиардную программу создания «вертолета будущего» Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Причиной принятия такого решения стал анализ боевых действий на Украине, сообщает американское издание Defense News.

«Резкая смена направления знаменует собой одно из самых значительных свертываний программы министерства за последнее десятилетие», — говорится в публикации.

По данным Defense News, на разработку прототипа FARA американские военные потратили по меньшей мере $2 млрд и запросили еще $5 млрд на следующие пять лет. Однако теперь программа будет свернута.

Предполагалось, что ударно-разведывательный вертолет должен стать вооруженным разведчиком на поле боя. Однако армейские чиновники США заявили, что технологии изменились и американская армия более не будет полагаться на пилотируемую машину для выполнения большинства задач вооруженной разведки. Вместо них будут использоваться БПЛА.

«Будущее будет зависеть от того, кто сможет должным образом эффективно интегрировать людей и машины», — сказал курировавший программу генерал Джеймс Рейни.

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