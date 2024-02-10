Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Армия США закрыла программу создания «вертолета будущего» после анализа боев на Украине

Defense News: армия США закрыла программу создания вертолета будущего FARA

close
100%
Andrew Harnik/AP

Армия США закрывает многомиллиардную программу создания «вертолета будущего» Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Причиной принятия такого решения стал анализ боевых действий на Украине, сообщает американское издание Defense News.

«Резкая смена направления знаменует собой одно из самых значительных свертываний программы министерства за последнее десятилетие», — говорится в публикации.

По данным Defense News, на разработку прототипа FARA американские военные потратили по меньшей мере $2 млрд и запросили еще $5 млрд на следующие пять лет. Однако теперь программа будет свернута.

Предполагалось, что ударно-разведывательный вертолет должен стать вооруженным разведчиком на поле боя. Однако армейские чиновники США заявили, что технологии изменились и американская армия более не будет полагаться на пилотируемую машину для выполнения большинства задач вооруженной разведки. Вместо них будут использоваться БПЛА.

«Будущее будет зависеть от того, кто сможет должным образом эффективно интегрировать людей и машины», — сказал курировавший программу генерал Джеймс Рейни.

8 февраля сообщалось, что Австралия утилизирует списанные вертолеты MRH-90 вместо передачи их Киеву.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о боевых вылетах вертолетов Ка-52 в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами