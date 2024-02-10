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Село в Запорожской области атаковал дрон «Баба Яга»

В селе Великая Знаменка повреждены газопровод и четыре дома

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Inna Varenytsia/Reuters

В Запорожской области ВСУ атаковали село Великая Знаменка. Взрывом беспилотника повреждена газовая магистраль и отсутствует электричество, сообщает РИА Новости.

По информации от оперативных служб, ночью село Великая Знаменка Каменско-Днепровского района было атаковано тяжелым дроном «Баба Яга». Повреждения получили четыре домовладения, перебита газовая магистраль, отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет.

«Баба Яга» — переделанный ВСУ для участия в боевых действиях тяжелый сельскохозяйственный беспилотник, способный нести нагрузку до 50 килограммов.

10 февраля сообщалось, что украинские военные обстреляли хутор в Белгородской области.

9 февраля Минобороны сообщило об уничтожении 19 беспилотников над четырьмя регионами России. По данным ведомства, дроны сбили над Курской, Брянской и Орловской областями, а также Кубанью и акваторией Черного моря.

Ранее ВС России ударили по заводу беспилотников в Николаеве.

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