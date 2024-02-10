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ВС РФ уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: минометчики уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили замаскированные позиции ВСУ вместе с пехотой на Купянском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что удар был нанесен расчетом миномета 2Б23 «Нона-М1» во время попыток противника атаковать рубежи российской обороны.

В ночь на 10 февраля начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что за сутки на Донецком направлении средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки сил «Юг» сбили 29 беспилотных сбито 29 украинских беспилотников.

До этого стало известно, что российский истребитель Су-35С поразил зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

Также сообщалось, что в юго-западной части Черного моря российский патрульный катер уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины

Генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос сказал, что для украинской армии сложилась тяжелая ситуация на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали уникальные бронежилеты для СВО.

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