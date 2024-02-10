Стало известно, сколько БПЛА сбили российские войска на Донецком напарвлении

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что за сутки на Донецком направлении средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки сил «Юг» сбили 29 беспилотных сбито 29 украинских беспилотников. Его слова передает ТАСС.
По его словам, бои шли в районе населенных пунктов Марьинка и Володинка.
Астафьев добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены орудия Д-20 и Д-30.
До этого в Минобороны РФ сообщали, что российский истребитель Су-35С поразил зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.
Летчик Су-35С выполнял боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков, когда обнаружил радиолокационное излучение с территории, находящейся под контролем Украины. В результате комплекс С-300 был уничтожен.
Российское оборонное ведомство также сообщало, что в юго-западной части Черного моря российский патрульный катер уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.