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Стало известно, сколько БПЛА сбили российские войска на Донецком напарвлении

Минобороны РФ: за сутки на Донецком направлении сбиты 29 БПЛА ВСУ

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Reuters

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что за сутки на Донецком направлении средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки сил «Юг» сбили 29 беспилотных сбито 29 украинских беспилотников. Его слова передает ТАСС.

По его словам, бои шли в районе населенных пунктов Марьинка и Володинка.

Астафьев добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены орудия Д-20 и Д-30.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российский истребитель Су-35С поразил зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Летчик Су-35С выполнял боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков, когда обнаружил радиолокационное излучение с территории, находящейся под контролем Украины. В результате комплекс С-300 был уничтожен.

Российское оборонное ведомство также сообщало, что в юго-западной части Черного моря российский патрульный катер уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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