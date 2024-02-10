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У чернобыльских волков нашли гены, позволяющие не умереть от рака

Биолог Кара Лав: волки в Чернобыле имеют геном, позволяющий не умереть от рака

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Shutterstock

Волки, обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), имеют геном, который позволяет выжить при заболевании раком. Об этом сказано в статье по исследованию биолога из Принстонского университета Кары Лав, которая опубликована на сайте Общества интегративной и сравнительной биологии.

«Она определила конкретные области генома волка, которые кажутся устойчивыми к повышенному риску рака», – сказано в материале.

8 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции постепенно улучшается.

До этого Гроссии сказал, что специалисты Международного агентства по атомной энергии пока не собрали достаточной информации, чтобы сообщить, кто обстреливал Запорожскую АЭС

В январе директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) против атомных электростанций в России.

Ранее на японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды.

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