Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил Шапталу за службу в течение двух лет российско-украинского конфликта.

Зеленский добавил, что по предложению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на должность начальника генштаба был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, который командовал силами территориальной обороны.

8 февраля Зеленский сменил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского. Сообщалось, что Залужному предложили должность посла Украины в Великобритании, однако тот отказался.

Зеленский также сообщал, что обсудил с Залужным грядущие обновления в ВСУ.

Политолог Юрий Кот заявлял, что после отставки Валерия Залужного на Украине может произойти госпереворот. Он напомнил, что Залужный является ставленником США. Вашингтон, по мнению эксперта, подозрительно легко смирился с увольнением своего человека.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.