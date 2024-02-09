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Экс-главком ВСУ Залужный сменил название у своего канала в Telegram

Отправленный в отставку главком ВСУ Залужный сменил название своего канала

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Reuters

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сменил название своего официального канала в Telegram на следующий день после отставки.

До этого он назывался «главнокомандующий ВСУ». Новое название канала — «Валерий Залужный». Сейчас на него подписаны более 320 тыс. человек.

В четверг, 8 февраля, стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего армией страны и назначил на эту должность генерала Александра Сырского.

Экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале счел Сырского «бахмутским мясником». По его словам, новый главком не считается с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие как из Киева, так и от их западных кураторов украинских властей. Политик подчеркнул, что при этом Сырский «полностью устраивает» Владимира Зеленского и главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ранее Медведев заявил, что испытывает к новому главкому ВСУ Сырскому омерзение.

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