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Немецкий боец на стороне ВСУ пожаловался на «бесконечную» армию РФ

Bild: немец в рядах ВСУ охарактеризовал численность ВС РФ как бесконечную

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Евгений Биятов/РИА Новости

Немецкий солдат Бен, участвующий в боевых действиях на Украине в составе Вооруженных сил республики (ВСУ), выразил беспокойство по поводу огромной численности российской армии и техники. Его высказывания были опубликованы в газете Bild.

Бен поделился с изданием своими впечатлениями о мощи российских Вооруженных сил и эффективности их обороны. По его мнению, основным препятствием для продвижения ВСУ являются минные поля. «Я не политик, но с тактической точки зрения многие решения были приняты слишком медленно», — прокомментировал Бен неудачное контрнаступление украинских войск, отметив, что его замечания касаются как внешней политики, так и военных решений на передовой.

Немецкий военнослужащий добавил, что «поддержка со стороны Запада всегда была крайне ограниченной», поступало недостаточно техники, и из-за плохой координации было сложно организовать успешное наступление.

Бен добавил, что он и его товарищи заранее написали прощальные письма на случай, если им не удастся вернуться из боя.

До этого американское агентство Associated Press со ссылкой на офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури заявил, что Украина на фоне тупиковой ситуации в зоне вооруженного конфликта расширяет систему, позволяющую наемникам со всего мира вступать в свои Вооруженные силы.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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