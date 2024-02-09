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Названы два прозвища Сырского в ВСУ

Politico: нового главкома ВСУ Сырского называют «мясником» и «генералом 200»

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Министерство обороны Украины

Украинские военные дали новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому такие прозвища, как «мясник» и «генерал 200», из-за потерь, которые ВСУ понесли под его началом. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на источники.

По информации издания, среди рядовых Сырский крайне непопулярен, его считают командующим, который беззастенчиво подвергает подчиненных опасности на поле боя.

Накануне на сайте украинского президента был опубликован указ об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Зеленский заявил, что с 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он сообщил, что генерал-полковник Александр Сырский был назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Александр Сырский родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х.

Ранее в офисе президента Украины назвали причины смены главкома ВСУ с Залужного на Сырского.

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