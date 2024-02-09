Появилось фото нового главкома ВСУ, празднующего День России

Журналист RT Константин Придыбайло выложил в своем Telegram-канале архивные фотографии нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, на которых он принимает участие в праздновании Дня России в 2013 году.

На фото запечатлен Сырский в форме, при этом все остальные лица на снимках замазаны. По словам журналиста, тогда Сырский был в звании генерал-майора, он командовал 72-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. На одной из фотографий можно увидеть торт с флагами России и Украины.

«Его бригада через полгода после отмечания Дня России, в марте 2014 года, зашла в Мариуполь, была в аэропорту Донецка, попала в Изваринский котел», — написал Придыбайло.



Накануне на сайте украинского президента был опубликован указ об отставке Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Зеленский заявил, что с 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он сообщил, что генерал-полковник Александр Сырский был назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Александр Сырский родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х.

Ранее живущий в России брат нового главкома ВСУ рассказал о контактах с родственником.