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Появилось фото нового главкома ВСУ, празднующего День России

Журналист Придыбайло выложил фото нового главкома ВСУ с празднования Дня России

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Журналист RT Константин Придыбайло выложил в своем Telegram-канале архивные фотографии нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, на которых он принимает участие в праздновании Дня России в 2013 году.

На фото запечатлен Сырский в форме, при этом все остальные лица на снимках замазаны. По словам журналиста, тогда Сырский был в звании генерал-майора, он командовал 72-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. На одной из фотографий можно увидеть торт с флагами России и Украины.

«Его бригада через полгода после отмечания Дня России, в марте 2014 года, зашла в Мариуполь, была в аэропорту Донецка, попала в Изваринский котел», — написал Придыбайло.


Накануне на сайте украинского президента был опубликован указ об отставке Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.

Зеленский заявил, что с 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он сообщил, что генерал-полковник Александр Сырский был назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Александр Сырский родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х.

Ранее живущий в России брат нового главкома ВСУ рассказал о контактах с родственником.

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