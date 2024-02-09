Генеральный инспектор бундесвера тайно посетил Киев по приглашению Залужного

Генеральный инспектор вооруженных сил Карстен Бройер и глава рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг тайно посетили столицу Украины — Киев. Об этом сообщает издание Bild.

По версии таблоида, представителей ФРГ пригласил Валерий Залужный, об отставке которого с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) объявил ранее президент государства Владимир Зеленский. Представители двух стран «обменялись мнениями о текущих потребностях и будущих военных вызовах». Об этом Bild сообщили в пресс-службе Минобороны ФРГ.

Как пишет издание, планы в Киеве держались в тайне.

С февраля 2022 года объем помощи Украине со стороны Берлина превысил 27 млрд евро. Правительство Германии в текущем году увеличит помощь с 4 млрд до 7-8 млрд евро. Киев также хочет получить ракеты Taurus, но пока Берлин не выдает разрешения на их поставку.

В начале февраля Вице-президент бундестага Катрин Геринг-Экардт потребовала передать Украине не только процентные доходы от российских активов, но и все замороженные в Евросоюзе средства Центробанка РФ. Кроме того, Геринг-Экардт призвала поставить на Украину немецкие крылатые ракеты Taurus.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.