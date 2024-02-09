Над Курском работают российские силы ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что громкие звуки, которые слышны над Курском и Курским районом — это работа министерства обороны РФ. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
«Прошу сохранять спокойствие», — отметил глава региона.
8 февраля ВСУ обстреляли деревню Городище под Курском.
5 февраля ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, в итоге пострадала женщина, она получила осколочное ранение.
До этого украинские войска обстреляли село Гуево, расположенное в Суджанском районе Курской области.
Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.