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Над Курском работают российские силы ПВО

Губернатор Старовойт: над Курском и Курским районом работает система ПВО России

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Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что громкие звуки, которые слышны над Курском и Курским районом — это работа министерства обороны РФ. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие», — отметил глава региона.

8 февраля ВСУ обстреляли деревню Городище под Курском.

5 февраля ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, в итоге пострадала женщина, она получила осколочное ранение.

До этого украинские войска обстреляли село Гуево, расположенное в Суджанском районе Курской области.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.

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