На Украине заявили о разработке прототипа российского дрона-камикадзе «Ланцет»

На Украине разработали прототип российского беспилотника-камикадзе «Ланцет», который способен поражать цели на расстоянии до 40 километров. Об этом рассказал глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в беседе с местным изданием «Страна.ua».

По информации министра, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) создавался порядка шести месяцев.

«Сейчас на радарах есть несколько компаний, и мы тестируем их продукты», — уточнил Федоров.

Как отмечается в публикации, судьба контрактов на производство украинских прототипов «Ланцета» решится в самое ближайшее время.

«Думаю, что в течение двух месяцев начнет появляться информация в российских пабликах, как горят их танки», — заявил глава ведомства.

В конце января украинский генерал в отставке Сергей Кривонос рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят многочисленные удары по позициям украинских войск в зоне боевых действий, применяя для этого БПЛА образца «Ланцет».

Ранее терминал Starlink ВСУ был уничтожен «Ланцетом» на Херсонском направлении.