На Украине запланировали совместное с Польшей производство боевых дронов

Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что страна очень заинтересована в совместном с Польшей производстве боевых беспилотников. Об этом он заявил в интервью польскому изданию PAP.

«Мы очень заинтересованы в совместном производстве боевых дронов и других очень важных вещей, которые помогут нам выиграть эту войну как можно быстрее», — отметил политик.

Украинская армия регулярно использует беспилотники для атаки российских регионов. Только 7 февраля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 73 украинских беспилотника. В ведомстве рассказали, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в районах Ягодного в Харьковской области, Кременной Луганской народной республики (ЛНР), Новомихайловки, Николаевки Донецкой народной республики (ДНР) и Любимовки в Запорожской области.

До этого Минобороны сообщило, что российские силы противовоздушной обороны cбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее стало известно, что в ДНР с начала года перехватили более тысячи дронов.