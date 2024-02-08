Минобороны РФ отчиталось о ситуации на Южно-Донецком направлении

Подразделения группировки «Восток» российских войск при поддержке боевых самолетов нанесли огневое поражение военнослужащим и технике подразделений 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и 128-й бригады территориальной обороны на Южно-Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Угледар и Макаровка Донецкой народной республики.

В результате ВСУ лишились боле 155 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, четырех автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-20.

Всего с начала проведения СВО украинские войска потеряли 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 040 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 938 танков и другой военной техники.

3 февраля сообщалось, что российские войска пресекли четыре попытки ВСУ усилить позиции на Южно-Донецком направлении.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.