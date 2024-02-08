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Украинские военные обстреляли село в Брянской области

Богомаз сообщил об обстреле села Сушаны в Брянской области со стороны ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны Климовского района в Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате обстрела частично поврежден жилой дом, а также нарушено энергоснабжение. Однако из людей никто не пострадал.

На месте работают экстренные и оперативные службы, заключил Богомаз.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел города Губкин при помощи беспилотников. По его словам, повреждены четыре частных домовладения, в которых выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. По его словам, компетентные службы начнут обход территорий в светлое время суток.

До этого ВСУ за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР. Украинские части совершили десять обстрелов на Донецком направлении, 26 обстрелов — на Горловском и по одному обстрелу на Ясиноватском и Волновахском направлениях.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами.

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