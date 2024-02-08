В России предложили установить единый предельный возраст пребывания на службе

МО РФ предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников. Об этом говорится в проекте Федерального Закона, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе уточнили, что предельный возраст во время мобилизации составит для всех высших офицеров до 70 лет, для других контрактников — 65 лет.

В военном ведомстве обратили внимание, что действующий сейчас закон устанавливает предельный возраст в период мобилизации только для тех военнослужащих, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года.

До этого депутаты отозвали подписи под проектом о призывном возрасте для новых россиян после критики спикера Госдумы Вячеслава Володина. Парламентарии Журавлев (член фракции ЛДПР), Бородай (партия «Единая Россия») и Шеремет (партия «Единая Россия») предложили изменить закон «О воинской обязанности и военной службе» и увеличить возраст призыва в армию до 50 лет для мужчин, вступивших в гражданство РФ.

Ранее в ВСУ заявили, что армия России массово пополняется добровольцами.