В МИД РФ предупредили о возможных военных инцидентах из-за учений НАТО

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 повышают риск возникновения незапланированных военных инцидентов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«На гигантских театрах она [активность НАТО] увеличивает опасность непреднамеренных военных инцидентов, к этому надо быть готовыми», — сказал дипломат.

При этом Грушко отметил, что Россия примет все необходимые меры для защиты своих интересов.

31 января агентство РИА Новости сообщило, что у границ России стартовала активная фаза крупнейших учений НАТО со времен Холодной войны Steadfast Defender 2024. В них участвуют 90 тысяч военнослужащих из всех 32 стран альянса. Маневры проходят в Прибалтике, Польше и Германии.

В самом альянсе заявляют, что учения якобы не являются сигналом о подготовке НАТО к возможному конфликту с РФ.

Ранее в НАТО пожаловались на проблемы внутри альянса.