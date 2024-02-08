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В МИД РФ предупредили о возможных военных инцидентах из-за учений НАТО

Замглавы МИД РФ Грушко: учения НАТО увеличивают опасность военных инцидентов

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Global Look Press

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 повышают риск возникновения незапланированных военных инцидентов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«На гигантских театрах она [активность НАТО] увеличивает опасность непреднамеренных военных инцидентов, к этому надо быть готовыми», — сказал дипломат.

При этом Грушко отметил, что Россия примет все необходимые меры для защиты своих интересов.

31 января агентство РИА Новости сообщило, что у границ России стартовала активная фаза крупнейших учений НАТО со времен Холодной войны Steadfast Defender 2024. В них участвуют 90 тысяч военнослужащих из всех 32 стран альянса. Маневры проходят в Прибалтике, Польше и Германии.

В самом альянсе заявляют, что учения якобы не являются сигналом о подготовке НАТО к возможному конфликту с РФ.

Ранее в НАТО пожаловались на проблемы внутри альянса.

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