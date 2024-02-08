Командир ЧВК рассказал об операциях под Артемовском

Украинские диверсанты в российской форме заходили в населенные пункты, занятые Вооруженные силами России. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший заключенный Виктор Борисов (имя изменено), командовавший штурмовиками частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в зоне проведения спецоперации.

«Диверсанты спрашивали у местных: мол, вам с русскими как, нормально живется?» — поделился Борисов, добавив, что гражданские радовались приходу русских солдат.

По словам вагнеровца, мать и дочь после слов о том, что они рады русским военным, были расстреляны украинскими солдатами «для устрашения остальных жителей».

Борис добавил, что Вооруженных силах Украины (ВСУ) есть те, кто бегут, но есть и такие военнослужащие, которые держат позиции до последнего, отстреливаются и не сдаются.

В начале февраля командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск РФ с позывным «Ювелир» сообщал, что украинские войска пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских войск на Артемовском участке фронта.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.