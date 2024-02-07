Швейцария выясняет, действительно ли компания Destinus поставляла ВСУ беспилотники

Власти Швейцарии проводят расследование с целью выяснить, поставляла ли местная компания Destinus беспилотники Украине в обход действующего эмбарго на продажу оружия воюющим странам. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Франсуаза Шанц.

По словам Шанц, у SECO в настоящий момент нет сформулированной позиции по этому вопросу — власти выясняют, было ли нарушено законодательство страны.

Поводом для разбирательства стали слова основателя швейцарского стартапа Destinus Михаила Кокорича о том, что его компания поставляет Украине сотни дронов.

14 января экс-владелец «Техносилы» Кокорич отказался от российского гражданства. Причиной этого шага стало несогласие с политикой правительства России из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.

Ранее Швейцария направила в Германию первые девять танков Leopard 2A4, которые нельзя будет передать ВСУ.