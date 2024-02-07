На Украине подтвердили хронический снарядный голод ВСУ

Украина испытывает постоянный дефицит снарядов, а европейским поставщикам не удается на равных конкурировать с РФ. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Киеве Кулеба в очередной раз подтвердил, что Украина страдает от недостатка боеприпасов.

«Главная цель — чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод», — сказал глава украинского МИД.

По словам Кулебы, проблема не нова и ВСУ не хватало снарядов и месяц, и год назад.

«Масштаб войны и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — сказал он.

7 февраля сообщалось, что Германия достигла границ возможного в производстве боеприпасов для Украины.

В тот же день стало известно о переговорах ЕС с третьими странами по поставкам снарядов Украине.

Ранее о снарядном голоде ВСУ рассказал министр обороны Украины.