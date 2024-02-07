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В Чехии заявили, что Украине придется уступить территории РФ, чтобы закончить конфликт

Forum24: Украине придется уступить территории РФ для урегулирования конфликта

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Александр Кряжев/РИА Новости

Для урегулирования конфликта с Россией Украине придется уступить свои территории. Такое мнение выразил чешский аналитик Ян Людвик, слова которого передает Forum 24.

«Если Запад не готов поставлять оружие ВСУ, то у Украины остается выбор: воевать дальше или предложить России территориальные уступки», — сказал Людвик.

По мнению аналитика, Украине будет трудно вести боевые действия, так как ее военно-промышленный комплекс несопоставим с российским.

7 февраля экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если Россия освободит Одессу, то это обернется для властей Украины полной катастрофой.

5 февраля аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Украина может потерять Харьков, если не согласится пойти на переговоры с Российской Федерацией.

Обозреватель немецкого издания Focus Габор Штайнгарт сказал, что Западу придется смириться с потерей Украиной территорий ради мира с Россией.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по ВПК Украины.

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