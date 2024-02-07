В МИД РФ заявили, что США стремятся принизить успехи российских гиперзвуковых ракет

США стремятся принизить потенциал российского гиперзвукового оружия, так как не имеют собственных успехов в этой сфере. Такое мнение выразил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, сообщает ТАСС.

Ермаков заявил, что западные страны развернули информационную кампанию с целью поставить под сомнение эффективность российского гиперзвукового оружия. По его мнению, в этой технологической сфере США чувствуют себя уязвленными, так как уже несколько лет безуспешно пытаются догнать Россию в области создания гиперзвуковых комплексов.

По мнению замминистра, публикации в западных СМИ о ракетах «Кинжал», применяемых в ходе спецоперации на Украине — «чистой воды пропаганда и попытка навязать мировой общественности свои нарративы методами черного пиара». Таким образом, полагает Ермаков, США действуют в интересах собственной оборонной промышленности и стараются продвигать свои противоракетные комплексы, которые поставляются Киеву.

18 января сообщалось, что США провели испытания новой системы наведения для гиперзвуковой ракеты LBASM.

24 января в РФ заявили, что гиперзвуковая ракета «Циркон» может преодолеть почти любую защиту.

Ранее полковник Ходаренок пояснил, почему украинская ПВО не может сбить российские ракеты.