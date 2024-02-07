Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что США стремятся принизить успехи российских гиперзвуковых ракет

МИД РФ: на Западе развернута кампания по очернению гиперзвукового оружия РФ

close
100%
Министерство обороны РФ

США стремятся принизить потенциал российского гиперзвукового оружия, так как не имеют собственных успехов в этой сфере. Такое мнение выразил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, сообщает ТАСС.

Ермаков заявил, что западные страны развернули информационную кампанию с целью поставить под сомнение эффективность российского гиперзвукового оружия. По его мнению, в этой технологической сфере США чувствуют себя уязвленными, так как уже несколько лет безуспешно пытаются догнать Россию в области создания гиперзвуковых комплексов.

По мнению замминистра, публикации в западных СМИ о ракетах «Кинжал», применяемых в ходе спецоперации на Украине — «чистой воды пропаганда и попытка навязать мировой общественности свои нарративы методами черного пиара». Таким образом, полагает Ермаков, США действуют в интересах собственной оборонной промышленности и стараются продвигать свои противоракетные комплексы, которые поставляются Киеву.

18 января сообщалось, что США провели испытания новой системы наведения для гиперзвуковой ракеты LBASM.

24 января в РФ заявили, что гиперзвуковая ракета «Циркон» может преодолеть почти любую защиту.

Ранее полковник Ходаренок пояснил, почему украинская ПВО не может сбить российские ракеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами