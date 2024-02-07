Военные США заявили, что засекли несколько российских самолетов у Аляски

Американские военнослужащие обнаружили и отследили четыре самолета ВКС Российской Федерации в международном пространстве недалеко от Аляски. Об этом сообщается в заявлении Североамериканского командования ПВО (NORAD) в социальной сети X, передает РИА Новости.

«Обнаружены и отслежены четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски», — говорится в публикации.

Уточняется, что российские военные самолеты «оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Канады или США».

В командовании указали, что активность России в зоне ПВО Аляски осуществляется регулярно, поэтому не рассматривается в качестве угрозы.

До этого в Госдепартаменте Соединенных Штатов заявляли, что Россия не может никаким образом получить назад северный штат Аляска, территория которого была продана Соединенным Штатам в XIX веке.

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