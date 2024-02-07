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NYT сообщила, что Россия разморозила активы КНДР в обмен на поставки оружия

NYT: РФ разморозила средства КНДР в обмен на поставки вооружений

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Россия разморозила $9 млн из $30 млн северокорейских активов, находящихся в российском банке. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные американской разведки.

По информации издания, Россия также может помогать КНДР получать доступ к международным банковским сетям. Северная Корея может потратить разблокированные средства на закупку российской сырой нефти.

Источники NYT сообщают, что подставная северокорейская компания недавно открыла счет в одном из банков РФ, чтобы обойти санкции ООН, которые запрещают большей части финансовых учреждений вести дела с Пхеньяном.

»Москва, возможно, пытается помочь Пхеньяну получить доступ к международной финансовой системе в обмен на ракеты и боеприпасы», — говорится в публикации.

До этого российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора говорил, что продолжение провокаций со стороны США может привести к тому, что КНДР решит провести испытания ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.

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