Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Британии назвали цели ударов России на Украине

Британский аналитик Меркурис: ВС РФ наносят точные удары по военным объектам ВСУ

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие наносят точные удары по военным объектам Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью журналисту Дэнни Хайфону, опубликованном на YouTube.

«Каждый российский ракетный пуск имеет военную цель, которую можно понять. Они атакуют военные объекты, склады, системы противовоздушной обороны. Все имеет военную цель», — сказал он.

Меркурис подчеркнул, что российские войска всегда бьют только по целям украинской армии, в то время как Украина обстреливает гражданские поселения, совершая таким образом военные преступления.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что основными целями российских ударов по Украине являются предприятия ВПК. Он отмечал, что украинцы нуждаются в системе ПВО для противодействия ударам российской армии.

Ранее на Западе заявили о коллапсе в системе ПВО Украины из-за ударов России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами