Российские военнослужащие наносят точные удары по военным объектам Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью журналисту Дэнни Хайфону, опубликованном на YouTube.

«Каждый российский ракетный пуск имеет военную цель, которую можно понять. Они атакуют военные объекты, склады, системы противовоздушной обороны. Все имеет военную цель», — сказал он.

Меркурис подчеркнул, что российские войска всегда бьют только по целям украинской армии, в то время как Украина обстреливает гражданские поселения, совершая таким образом военные преступления.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что основными целями российских ударов по Украине являются предприятия ВПК. Он отмечал, что украинцы нуждаются в системе ПВО для противодействия ударам российской армии.

Ранее на Западе заявили о коллапсе в системе ПВО Украины из-за ударов России.