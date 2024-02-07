Власти Киева заявили об отключении света в городе

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил отключение света в украинской столице. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии», — отметил Кличко.

Он пояснил, что в результате ракетной атаки обломками повреждены две высоковольтные линии.

До этого украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Киевской области Украины утром 7 февраля произошла серия взрывов.

Позже Кличко сообщал о новых взрывах в украинской столице.

На фоне взрывов в Киеве Польша и союзники подняли в воздух самолеты. Польское командование уточнило, что причиной стала активность российской дальней авиации.

23 января оперативное командование Вооруженных сил Польши уже поднимало в воздух истребители якобы по той же причине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.