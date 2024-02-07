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На фоне взрывов в Киеве Варшава подняла в воздух самолеты

Польша подняла самолеты из-за активности дальней авиации РФ

Польша и союзники подняли в воздух самолеты из-за активности российской дальней авиации. Об этом польское командование сообщило в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

«Наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации <…>. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.

23 января оперативное командование Вооруженных сил Польши также сообщало, что подняло в воздух истребители якобы из-за активности российской авиации.

До этого аналитик Олаф Сволкень говорил, что продвигаемые руководством Польши идеи о необходимости одержать победу над Россией любой ценой чреваты «ядерным армагеддоном».

Украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Киевской области Украины утром 7 февраля произошла серия взрывов.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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