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Минобороны Сирии подтвердило информацию о нанесении Израилем ударов по объектам в Хомсе

Минобороны Сирии подтвердило информацию об ударах по объектам в Хомсе

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Baderkhan Ahmad/AP

Ведомство обороны Сирии подтвердило информацию о воздушных ударах, совершенных израильскими Вооруженными силами по нескольким целям в провинции Хомс. Эту информацию опубликовали на странице министерства в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно сообщению, опубликованному ведомством, «сегодня около полуночи и тридцати минут (по местному времени, совпадает с московским ) израильский противник совершил агрессивные действия из воздуха на севере от Триполи, атакуя различные объекты в городе Хомс и его провинции».

Жертвами обстрела стали несколько мирных жителей, есть раненые в результате израильской ракетной атаки на Хомс. Информация представлена министерством обороны Сирии.

До этого СМИ писали, что Хомс является центральным регионом республики.

2 февраля военнослужащие еврейского государства атаковали столицу Сирии. По данным агентства Sana, израильские ракеты были запущены со спорных Голанских высот. В результате сирийские средства ПВО сбили несколько снарядов, нацеленных на юг города Дамаска.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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