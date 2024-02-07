В офисе Зеленского раскрыли смысл возможной отставки Залужного

Отставка главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного даст Киеву возможность преодолеть стагнацию в зоне боевых действий, уверен советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. Его слова передает ТАСС.

Чиновник обратил внимание, что по закону именно глава государства является верховным главнокомандующим. В связи с этим он несет ответственность за ситуацию на поле боя и положение дел в разных сферах жизни общества, подчеркнул Подоляк.

«Президент не может себе позволить после двух лет войны, чтобы была вот эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим, стагнация на разных направлениях, в том числе на линии фронта», — добавил советник.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и западные государства начали испытывать усталость от боевых действий. Из-за этого Киев не может допустить продолжения застоя на поле боя или заморозку конфликта, резюмировал чиновник.

6 февраля генерал украинских войск в отставке Сергей Кривонос дал интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей», в ходе которого высказался против отставки Валерия Залужного. Он пояснил, что подобное решение может дестабилизировать ситуацию в рядах ВСУ и в стране в целом.

Ранее на Украине раскрыли подробности готовящегося увольнения Залужного.