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Глава администрации Авдеевки сообщил о проникновении российских войск

Глава администрации Авдеевки Барабаш признал проникновение российских войск

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Gleb Garanich/Reuters

Глава подконтрольной Украине военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш признал проникновение российских войск в город. Об этом он рассказал в эфире украинского телемарафона.

По его словам, российские войска проходят оборонительную линию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и забираются вглубь города. На данный момент речь идет о единичных проникновениях разведывательных групп. Барабаш отметил, что ВСУ продолжают удерживать линию фронта.

Накануне военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что вооруженные силы России смогли выбить украинские войска с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. По его словам, именно с этого направления Вооруженные силы Украины очень часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий. Он сообщил, что ситуация под Авдеевкой остается сложной.

Ранее в Германии рассказали о планах Залужного оставить Авдеевку.

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