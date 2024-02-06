Министр обороны Польши не исключил войны с Россией

Польша должна быть готова к любому сценарию, если говорить о возможной войне с Россией. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, слова которого передает РИА Новости.

«Мы должны быть готовы к каждому сценарию. От момента, когда за нашей границей началась полномасштабная война мы должны быть готовы к каждому сценарию», — сказал Косиняк-Камыш, отметив, что Польша давно повышает свой военный потенциал.

5 февраля китайская газета Global Times писала, что заявление генсека Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга о России и Китае свидетельствует о желании альянса развязать мировую войну.

В этот же день посол России в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что о нападении российских войск на страны Европы речи быть не может.

Sky News сообщил, что в Британии усомнились в возможности армии вести тотальную войну.

Ранее экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что не видит угрозы нападения РФ на альянс.