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Стало известно о новом нападении на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Британские военно-морские силы (ВМС) сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена. Об этом пишет ТАСС.

До этого Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС сообщило, что британский корабль был атакован в 57 морских милях (105,5 км) к западу от йеменского порта Ходейда.

Отмечается, что с левой стороны от корабля выпустили снаряд. Он пронесся над мостиком, причинив незначительные повреждения остеклению. Никто не пострадал, судно продолжило путь.

Центральное командование ВС США в свою очередь сообщало, что американские военные нанесли новый удар по территории Йемена — целью атаки стали надводные дроны мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».

Также в ночь на 5 февраля США и Великобритания атаковали объекты хуситов на севере Йемена, совершив 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе страны. В частности, четыре удара пришлись по военному лагерю на восточной окраине города Саада, который называют оплотом группировки.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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