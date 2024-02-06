В Минобороны рассказали, сколько беспилотников за сутки сбила ПВО России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 30 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Масютовки в Харьковской области, Бараниковки, Лисичанска, Николаевки в Луганской народной республике, Отрадовки в Донецкой народной республике (ДНР), Новой Каховки и Алешках в Херсонской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 240 солдат.

6 февраля сообщалось, что украинские войска покинули крупный укрепрайон в ДНР.

В этот же день российские десантники уничтожили отделение пехоты Вооруженных сил Украины в районе села Вербовое в Запорожской области.

Ранее в Совбезе РФ заявили о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами.