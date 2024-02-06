Американские СМИ заявили о готовящемся наступлении ВС России в Харьковской области

Вооруженные силы РФ могут начать крупное наступление в Харьковской области. Об этом сообщило американское издание Forbes со ссылкой на свои источники в Киеве.

По данным источников издания, российская армия перебросила под Купянск 40 тысяч солдат, 500 танков и сотни гаубиц. В журнале отметили, что военным РФ противостоят десять украинских бригад общей численностью 20 тысяч человек. Группировкой командует лично главком Сухопутных войск Украины генерал Александр Сырский, который был автором наступления в Харьковской области в 2022 году.

В то же время в Сумской и Харьковской областях возводят новые укрепрайоны, однако российская армия продолжает медленно продвигаться вперед, отметили источники Forbes. В январе 2024 года ВС РФ заняли Крахмальное и Табаевку на важной трассе Н-26, которая соединяет Купянск со Сватово и Кременной.

Также в ВСУ пожаловались на дефицит артиллерийских боеприпасов, отметило издание. В Институте изучения вооруженных конфликтов уверены, что это может заставить ВСУ «принимать трудные решения».

Ранее в Совбезе РФ заявили о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами.