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Политолог назвал совместные учения РФ, Ирана и КНР фактором мирного сдерживания

Политолог Шафир: учения РФ, Ирана и КНР призваны обеспечить мир в регионе

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Chinese People's Liberation Army

Совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая являются фактором мирного сдерживания. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог-международник Тимур Шафир. Он отметил, что, с учетом накаляющейся обстановки на Ближнем Востоке, три страны показывают, что держат руку на пульсе.

«Эти учения — тот случай, когда можно использовать такой элемент парадокса — военные учения как фактор поддержания мира», — отметил Шафир.

Он добавил, что спустя год значимость таких учений только возросла, а вместе с этим укрепились отношения стран. Эксперт также обратил внимание, что в 2024-м к участию в маневрах большой тройки приглашаются и другие государства.

О планирующихся в марте учениях сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на командующего иранским флотом Шахрама Ирани. Он отметил, что маневры будут проводиться с целью обеспечения региональной безопасности и стабильности, а также реализации общих интересов Китая, Ирана и России.

По данным Fars, военно-морской флот Ирана в последние годы достиг самодостаточности в производстве надводных и подводных судов. Он также увеличил свое присутствие в международных водах для защиты морских маршрутов и обеспечения безопасности торговых судов и танкеров.

Ранее министр обороны Китая и бывший глава ВМС страны Дун Цзюнь заявил о продолжении сотрудничества с РФ вопреки давлению со стороны США и ЕС.

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