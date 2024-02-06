Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила РИА Новости, что Украина истратила все свои финансовые и мобилизационные ресурсы для ведения боевых действий.

«По замыслу [президента Украины Владиvbра] Зеленского фронт должен застыть, а на первый план должны выйти дальнобойные средства поражения», — сказала сенатор.

По словам Ковитиди, задача Киева в том, чтобы США и Евросоюз за пару лет нарастили выпуск дальнобойной артиллерии, дронов и ракет для уничтожения оборонительных сооружений, а также ближнего и среднего тыла российской армии.

«Мы видим, что у Киева нет необходимого ресурса: ни финансового, ни мобилизационного», — отметила она.

Как считает сенатор, уже «никто не хочет» воевать за Украину. По словам Ковитиди, украинские власти сейчас любой ценой захотят отдышаться, и это значит, что никакой передышки давать Украине категорически нельзя.

До этого американское издание The New York Times писало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отдали инициативу ВС РФ из-за нехватки людей и боеприпасов.

5 февраля бывший первый заместитель командующего силами специальных операций украинской армии генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент страны Владимир Зеленский непосредственно несет вину за военные поражения, потому что не смог обеспечить войска достаточными ресурсами.

В этот же день Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.