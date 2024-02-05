В США заявили, что британский экспедиционный корпус на Украине не остановит Россию

Экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что британский экспедиционный корпус и любое другое западное воинское подразделение, которые могут быть направлены на Украину, не в состоянии противодействовать российским гиперзвуковым ракетам. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джонсон назвал идею отправки на Украину экспедиционного корпуса «сумасшедшей». По его мнению, невозможно установить на Украине бесполетную зону. Запад своими системами противовоздушной обороны не сможет остановить и сбить российские гиперзвуковые ракеты. Это будет лишь актом отчаяния со стороны Запада, считает бывший разведчик.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы РФ способны нанести удар по любой базе украинских войск, так как они находятся в зоне действия российских ракет.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.