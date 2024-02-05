Депутатов Рады предложили отправлять в командировку на фронт

Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил на месяц отправлять парламентариев на поле боя в рамках рабочей командировки. Статью экс-законодателя, в которой описана соответствующая инициатива, опубликовало издание «Украинская правда».

Разумков подчеркнул, что речь идет о народных депутатах в возрасте до 60 лет. При этом решение об их командировке на фронт должен принимать главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

«Мы предлагаем отправлять депутатов в командировку на фронт. Чтобы каждый депутат <...> был направлен на месяц в распоряжение в определенную бригаду в зону боевых действий», — говорится в публикации.

Экс-спикер Рады добавил, что после прибытия в зону боевых действий парламентарии должны выполнять функции в соответствии со своей военно-учетной специальностью.

По словам автора статьи, в одно и то же время на поле боя могут быть отправлены не более 30 депутатов. В противном случае работа законодательного органа окажется парализована, пояснил он.

3 февраля на рассмотрение в украинский парламент был внесен альтернативный законопроект о мобилизации. Автором документа стал депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Он заявил, что предложенный до этого правительством законопроект предполагает «усиление рабовладения» на территории страны.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал объявить в стране новую мобилизацию.