Четверть призывников и контрактников не проходят медкомиссию

При врачебном осмотре призывников и кандидатов на службу по контракту у 25% из них комиссия впервые выявляет заболевания, препятствующие зачислению в ряды вооруженных сил. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко.

«К сожалению, примерно в четверти случаев получается так, что заболевания выявляются впервые, именно на этапе, когда [призывника или будущего контрактника] смотрит военно-врачебная комиссия», — сказал Дацко.

Он подчеркнул, что имеются в виду серьезные заболевания, при которых служба в армии противопоказана.

По ныне действующим правилам в России запрещено нести военную службу с астмой, туберкулезом в активной форме, ВИЧ, близорукостью больше шести диоптрий, глухотой на оба уха, язвой желудка, врожденным пороком сердца, сильным искривлением позвоночника и другими недугами.

26 января стало известно, что в России упростили медкомиссию для контрактников. До того обследование проходило в два этапа и состояло из предварительного освидетельствования в муниципальном военкомате и окончательного — в региональном. Теперь же медкомиссия будет проходить в один этап.

До этого россиянам напомнили, что с 2024 года призывной возраст увеличен до 30 лет.

Ранее Шойгу заявил, что призывников не будут отправлять в зону боевых действий на Украине.