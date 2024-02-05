Постпред Эстонии исключил передачу Украине всех боеприпасов НАТО

Страны — члены НАТО не намерены отдавать Украине все свои запасы боеприпасов. Такое заявление сделал постоянный представитель Эстонии при организации Юри Луйк, сообщает местная телерадиокомпания ERR.

Дипломат отметил, что в Североатлантическом альянсе существуют определенные нормативы по реализации оборонных планов. В связи с этим государства — участники НАТО должны хранить вооружения на собственных складах и не могут отдать их другим державам.

«Собственные запасы ни в коем случае полностью розданы не будут», — подчеркнул Луйк.

Он добавил, что сейчас страны — члены организации вынуждены покупать боеприпасы и технику у третьих государств. Это делается, чтобы пополнить собственные запасы оружия после их поставок на Украину.

В частности, Североатлантический альянс сотрудничает с крупными производителями боеприпасов в лице Южной Кореи и ЮАР. Однако эти державы не позволяют передавать свои снаряды Украине, поэтому они предназначены для государств — участников Европейского союза (ЕС).

«А боеприпасы, произведенные в Европе, будут переданы Украине», — резюмировал постпред Эстонии при НАТО.

Ранее Украину предупредили об уменьшающихся шансах на вступление в НАТО.