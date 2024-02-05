Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ВСУ потеряли до 290 военных на Донецком направлении

Минобороны: силы РФ заняли выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении

close
100%
Mstyslav Chernov/AP

Подразделения группировки «Юг» российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также ликвидировали военнослужащих и технику Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, и Андреевка Донецкой народной республики.

Также российские воска отразили две атаки украинских штурмовых групп в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка ДНР.

В результате ВСУ лишились до 290 военнослужащих, двух боевых бронированных машин и четырех автомобилей, боевой машины РСЗО «Град», гаубицы Д-20, орудия Д-30 и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

В этот же день российский военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко сообщал, что Вооруженные силы России смогли выбить украинские войска с территории карьера на северо-востоке Авдеевки в ДНР.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами