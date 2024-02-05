Подразделения группировки «Юг» российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также ликвидировали военнослужащих и технику Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, и Андреевка Донецкой народной республики.

Также российские воска отразили две атаки украинских штурмовых групп в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка ДНР.

В результате ВСУ лишились до 290 военнослужащих, двух боевых бронированных машин и четырех автомобилей, боевой машины РСЗО «Град», гаубицы Д-20, орудия Д-30 и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

В этот же день российский военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко сообщал, что Вооруженные силы России смогли выбить украинские войска с территории карьера на северо-востоке Авдеевки в ДНР.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.