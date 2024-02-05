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Сальдо заявил, что пленный поляк заявил о желании воевать против Украины

Сальдо: взятый в плен наемник из Польши решил примкнуть к силам России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что польский наемник, которого российская армия взяла в плен, решил присоединиться к России в борьбе против Украины. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале чиновника.

По словам Сальдо, русский плен открыл солдату глаза.

«Поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма», — написал глава Херсонской области.

Сальдо добавил, что поляк призвал соотечественников выступить против руководства Польши, которое отказывается «от собственной истории» и не хочет видеть «преступлений бандеровцев» и их сторонников.

11 января Сальдо заявлял, что попавший в российский плен наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Польши заявил, что не хочет больше связываться с Киевом. Наемник, которого зовут Давид, попал в плен под селом Крынки Херсонской области 19 декабря. Мужчина был ранен и, как утверждает чиновник, оставлен украинскими сослуживцами в таком состоянии.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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